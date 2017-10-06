الجيش السوري يستعيد السيطرة على خمس قرى في ريف حمص الشرقي [06/أكتوبر/2017] دمشق – سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة تمكنه من استعادة السيطرة على خمس قرى في ريف حمص الشرقي بعد تكبيد تنظيم (داعش) خسائر بالأفراد والعتاد.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجيش السوري واصل "عملياتها لاجتثاث ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في الجيب المحاصر بين ريفي حمص وحماة واستعادت خلالها السيطرة على 5 قرى بريف حمص الشرقي بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد".



واوضحت نقلاً عن مصدر عسكري "ان وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تحرك فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في الجيب المحاصر شمال شرق ناحية جب الجراح بالقرب من الحدود الإدارية لريف حماة الشرقي استعادت خلالها السيطرة على قرى الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية".



ولفت المصدر إلى أن العمليات أدت أيضاً إلى "القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وعتاد لهم".



وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم عملية عسكرية ضد أوكار تنظيم (داعش) في قريتي تل شهاب واللج شرق جب الجراح بريف حمص الشرقي.



وبين ان العملية "انتهت بعد الظهر بالسيطرة على كامل القريتين بعد القضاء على 20 إرهابيا من تنظيم داعش وإصابة 13 آخرين وتدمير عتادهم".



واشارت الوكالة الى ان الجيش كان قد استعادة السيطرة أمس على 13 قرية جديدة خلال عملياتها على أوكار (داعش) في الجيب المحاصر بمنطقتي جب الجراح وسلمية وهذه القرى هي جب البشير والجرف الجنوبي والجرف الشمالي والجرف وأبو حنايا وأبوحبيلات وعكش وأم ميل والحردانة والبرغوثية وتبارة الديبة والعرشونة وسلام غربي.

سبأ