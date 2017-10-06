اللجنة الأولمبية الدولية توقف رئيس الأولمبية البرازيلية مؤقتاً [06/أكتوبر/2017] زيوريخ – سبأ:

أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان بصورة مؤقتة بعد اعتقاله بسبب مزاعم حول ضلوعه في دفع رشى بمليوني دولار لشراء أصوات لاختيار ريو دي جانيرو لاستضافة أولمبياد 2016م.



وذكرت وكالة انباء رويترز ان اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها سويسرا قررت ايضاً إيقاف اللجنة الأولمبية البرازيلية وتجميد مستحقاتها لدى اللجنة الدولية.



واكدت اللجنة الدولية بان الرياضيين البرازيليين لن يتأثروا بهذه القرارات وسيسمح لهم بالتنافس في الأولمبياد الشتوي 2018م في كوريا الجنوبية.

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