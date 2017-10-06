الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال [06/أكتوبر/2017] طوكيو – سبأ:

تأهل المصنف الأول الكرواتي مارين شيليتش اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال بعدما سحق منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في دور الثمانية.



وتفوق شيليتش بصورة كاسحة على منافسه الأمريكي المصنف 52 عالمياً ونفذ 11 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد ليحسم الفوز في أقل من ساعة.



وسيلتقي شيليتش في دور الأربعة في العاصمة اليابانية طوكيو غداً السبت مع الفرنسي غير المصنف أدريان مانارينو.



وحافظ البلجيكي ديفيد جوفين المصنف الرابع على فرصته في مواجهة شيليتش في المباراة النهائية عندما فاز على الفرنسي ريشار جاسكيه 7-5 و6-2 في أول مواجهة بين اللاعبين.



وكان جوفين فاز على شيليتش في قبل النهائي في البطولة في العام الماضي وفاز على اللاعب الكرواتي ثلاث مرات في خمس مواجهات سابقة بينهما حتى الآن.



لكن جوفين سيخوض مباراة محفوفة بالمخاطر في مواجهة الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف الثامن والذي صعد لقبل النهائي بعد فوزه على الأمريكي ستيف جونسون 6-صفر و7-5.

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