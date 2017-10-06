روسيا تلتقي كوريا الجنوبية غداً استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم [06/أكتوبر/2017] موسكو – سبأ:

يلتقي المنتخب الروسي نظيره الكوري الجنوبي في موسكو غداً السبت في لقاء ودي في أول اختبار دولي للمنتخب الذي سيستضيف على أرضه نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل منذ خروجه المبكر من كأس القارات.



وكان أداء روسيا في كأس القارات مثيراً للقلق من إمكانية التعرض للإحراج مجدداً على أرضها في كأس العالم، لكن المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف اكد أن فريقه تعلم من الأخطاء.



وقال تشيرتشيسوف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ان "كأس القارات سمحت لنا بالوصول لدرجة أعلى من الاستعداد الذهني.. لا نريد التراجع بل استغلال هذه البطولة للتقدم للأمام".



وكانت الإضافة الأبرز للفريق الروسي قبل مواجهة كوريا الجنوبية عودة الكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرج بعد غياب لنحو عام بسبب تراجع مستواه وتورطه في تصرفات مثيرة للجدل خارج الملعب.



لكن كوكورين (26 عاما) انطلق بشكل رائع هذا الموسم وسجل ثمانية أهداف في 12 مباراة ليساعد فريقه على تصدر الدوري الروسي الممتاز.



وستخوض كوريا الجنوبية منافسات كأس العالم للمرة التاسعة على التوالي وتعادلت 1-1 مع روسيا في آخر مواجهة بينهما في كأس العالم 2014م بالبرازيل عندما خرج المنتخبان من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز.



وتستضيف روسيا كأس العالم في الفترة بين 14 يونيو حزيران و15 يوليو تموز في 12 إستاداً في 11 مدينة منها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

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