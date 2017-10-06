ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 06 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:56:53م
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات نوعية في تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.
إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية
اصيب ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.
تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار
تراجع سعر  الذهب لأدنى مستوى له في نحو شهرين اليوم الجمعة، مع  ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع.
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
تأهل المصنف الأول الكرواتي مارين شيليتش اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال بعدما سحق منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في دور الثمانية.
آخر الأخبار:
الجيش السوري يستعيد السيطرة على خمس قرى في ريف حمص الشرقي
الأمم المتحدة تخشى فرار المزيد من مسلمي الروهينجا من ميانمار
اللجنة الأولمبية الدولية توقف رئيس الأولمبية البرازيلية مؤقتاً
تراجع الأسهم الأمريكية عند الفتح
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
فوز منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام
[06/أكتوبر/2017] استكهولم – سبأ:
منحت لجنة الاكاديمية السويدية اليوم الجمعة جائزة نوبل للسلام للعام 2017م لمنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) تكريماً لجهودها.

وقالت رئيسة لجنة نوبل بيريت رايس أندرسون أن "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه الى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلام النووي ولجهودها السبّاقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة".

ودعت اللجنة المانحة للجائزة القوى النووية إلى بدء "مفاوضات جدية" لإزالة الأسلحة النووية .

 واوضحت ان "جائزة السلام لهذا العام هي أيضاً نداء إلى تلك الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الأسلحة النووية البالغ عددها حوالى 15 ألف قطعة في العالم بصورة تدريجية ومتوازنة وتحت مراقبة دقيقة".

وينتظر ان تقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.10 مليون دولار أمريكي) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر القادم.
سبأ
  المزيد من (ثقافة)
فوز الروائي البريطاني كازو إيشيجورو بجائزة نوبل للآداب
40بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان تعود إلى السمنة
فوز 3 أمريكيين بجائزة نوبل في الفيزياء للعام الجاري
التوصل الى بروتين طبيعي بالجسم يعزز من صحة العين/ دراسة
روما تختتم معرض "اليمن حضارة عالمية تحت المعاناة" وفعاليات ثقافية تناولت الأضرار التي لحقت بالتراث اليمني جراء الحرب والعدوان
اختيار عبارة (عوالم عائمة) كموضوع لمهرجان الفن المعاصر في ليون بفرنسا بنسخته الـ14
الصين تعزز إجراءات حماية الآثار الثقافية في عموم البلاد
اكتشاف 19 مقبرة تعود للعصر الحجري الحديث بين الصين وروسيا
الفنان السنغالي يوسو ندور أول إفريقي يفوز بجائزة (براميام إمبريال) اليابانية
الجبهة الثقافية تُحيي ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبدالله البردوني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية عبس بحجة
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الغيل بالجوف
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال
[06/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية باقم بصعدة
[05/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على حجة وجيزان
[05/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by