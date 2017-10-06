فوز منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام [06/أكتوبر/2017] استكهولم – سبأ:

منحت لجنة الاكاديمية السويدية اليوم الجمعة جائزة نوبل للسلام للعام 2017م لمنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) تكريماً لجهودها.



وقالت رئيسة لجنة نوبل بيريت رايس أندرسون أن "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه الى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلام النووي ولجهودها السبّاقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة".



ودعت اللجنة المانحة للجائزة القوى النووية إلى بدء "مفاوضات جدية" لإزالة الأسلحة النووية .



واوضحت ان "جائزة السلام لهذا العام هي أيضاً نداء إلى تلك الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الأسلحة النووية البالغ عددها حوالى 15 ألف قطعة في العالم بصورة تدريجية ومتوازنة وتحت مراقبة دقيقة".



وينتظر ان تقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.10 مليون دولار أمريكي) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر القادم.

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