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آخر تحديث: الجمعة، 06 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:56:53م
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات نوعية في تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.
إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية
اصيب ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.
تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار
تراجع سعر  الذهب لأدنى مستوى له في نحو شهرين اليوم الجمعة، مع  ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع.
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
تأهل المصنف الأول الكرواتي مارين شيليتش اليوم الجمعة إلى الدور قبل النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال بعدما سحق منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في دور الثمانية.
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تراجع النفط وسط ترقب لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك  
[06/أكتوبر/2017] سنغافورة – سبأ:
سجلت اسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وسط حالة من الحذر مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك.

وانخفض  خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 56.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.50 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا عن التسوية السابقة ليصل إلى 50.63 دولار للبرميل.

وكان النشاط محدودا بسبب عطلة (الأسبوع الذهبي) في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية نيت، التي دفعت إلى إغلاق مصاف ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدد من الأعاصير.
سبأ
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