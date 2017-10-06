تراجع النفط وسط ترقب لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك [06/أكتوبر/2017] سنغافورة – سبأ:

سجلت اسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وسط حالة من الحذر مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 56.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.50 بتوقيت جرينتش.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا عن التسوية السابقة ليصل إلى 50.63 دولار للبرميل.



وكان النشاط محدودا بسبب عطلة (الأسبوع الذهبي) في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية نيت، التي دفعت إلى إغلاق مصاف ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدد من الأعاصير.

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