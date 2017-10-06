إصابة 12 مواطناً فلسطينياً في إعتداءات جديدة لقوات لاحتلال في الضفة الغربية [06/أكتوبر/2017] القدس المحتلة – سبأ:

اصيب ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحام استهدف بالأساس بنايات سكنية في شارع أبو كويك بالحي.



واشارت الى ان طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني نقلوا إصابتين بعيارات معدنية إلى مستشفيات رام الله، إضافة إلى تعامل المتطوعين وضباط الإسعاف مع ما لا يقل عن 10 إصابات في الميدان.



واوضحت أن جيش الاحتلال يطلق العيارات المعدنية والنارية وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة، وأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق.



الى ذلك أصيب شاب فلسطيني اليوم الجمعة بجروح بالغة جراء اعتداء مستوطنين يهود عليه على الطريق العام الرابع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة .



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني قوله ان مستوطني مستعمرة (شيلو) ألقوا الحجارة على سيارة المواطن محمود محمد جرارعة (26 سنة) من سكان بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس ما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة وجروح وحالته بالغة.



يذكر أن مستوطنة (شيلو) أنشئت سنة 1978م، على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب شرق نابلس وشمال شرق رام الله.

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