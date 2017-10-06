مقتل ثلاثة جنود امريكيين في هجوم على دورية جنوب غرب النيجر [06/أكتوبر/2017] واشنطن – سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) اليوم عن مقتل ثلاثة جنود امريكيين من القوات الخاصة ورابع من "دولة شريكة" في هجوم على دورية امريكية - نيجرية مشتركة قرب الحدود مع مالي جنوب غرب النيجر.



وقال البنتاغون في بيان له ان جنديين امريكيين آخرين جرحا في الهجوم الذي وقع عندما كان الجنود الامريكيون يساعدون الجيش النيجري في عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة المضطربة.



واوضح البيان ان الهجوم وقع على بعد 200 كلم تقريباً شمال نيامي جنوب غرب النيجر .. مشيراً الى ان الهجوم وقع على الحدود مع مالي حيث تنشط الجماعات المتطرفة.



ولم تعلن اسماء الجنود الامريكيين لكن تقارير اعلامية ذكرت انهم من القوات الخاصة التي كانت في النيجر لتدريب القوات المحلية.

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