تراجع الذهب لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار [06/أكتوبر/2017] لندن – سبأ:

تراجع سعر الذهب لأدنى مستوى له في نحو شهرين اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 1267.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07.05 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ التاسع من أغسطس في الجلسة.



وانخفض المعدن الأصفر 0.9 بالمائة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد رابع خسائره الأسبوعية على التوالي.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 بالمائة إلى 1270 دولارا للأوقية.



ولامس الدولار أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع أمام سلة من العملات، بدعم من مؤشرات جديدة على النمو الاقتصادي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.58 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 913 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938 دولارا للأوقية.

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