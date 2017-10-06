روسيا: الوجود العسكري الأمريكي قرب الحدود السورية - الأردنية يعيق الجيش السوري ضد (داعش) [06/أكتوبر/2017] موسكو – سبأ:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في منطقة التنف قرب الحدود السورية - الأردنية يعيق عمليات الجيش السوري ضد تنظيم (داعش) في المنطقة الشرقية.



وقال الناطق باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان له أن الوجود الأمريكي في منطقة التنف منذ ابريل الماضي الذي جرى بذريعة محاربة إرهابيي تنظيم (داعش) "يعيق تقدم القوات السورية مدعومة من الطيران الروسي للقضاء على التنظيم في دير الزور".



ولفت الناطق إلى أن القوات الخاصة الأمريكية الموجودة في التنف "لم تنفذ خلال الأشهر الستة الماضية أي عملية عسكرية ضد التنظيم وأنها حولت تلك المنطقة إلى (ثقب أسود) قطره 100 كم على الحدود بين سورية والأردن وتخرج منه مجموعات إرهابية من تنظيم (داعش) لشن هجماتها الإرهابية ضد القوات السورية والمدنيين".



وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت في الـ 24 من الشهر الفائت صورا ًفضائية تظهر وجود آليات تابعة للقوات الامريكية الخاصة في مناطق انتشار مسلحي تنظيم (داعش) بريف دير الزور الشمالي في دليل واضح على وجود علاقات بين التحالف الأمريكي والتنظيم المتشدد .

سبأ