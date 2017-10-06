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آخر تحديث: الجمعة، 06 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:11:37م
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لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية بنجران. 
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تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
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  محلي
ستة شهداء بغارات وقصف العدوان بمديرية منبه في صعدة
[06/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:
استشهد ستة مواطنين اليوم بغارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي ونيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف سيارة مواطن في منطقة آل مقنع بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل.

وأكد المصدر إستشهاد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان واستمرار القصف السعودي حال دون وصول فرق الإنقاذ إلى مسرح الجريمة في منطقة آل مقنع.

واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الموطنين بشكل يومي.
سبأ
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