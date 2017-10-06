طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب المجازر المروعة بحق أطفال اليمن واستهداف الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلة ووالدها وإصابة ثلاثة أطفال آخرين ورجل في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة السودة بمديرية باقم محافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزرعة وسيارتين في منطقتي الجذوة وآل مغرم وغارة على مزرعة مواطن في منطقة آل عسلان بمديرية باقم ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدودية.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة يختل بمديرية المخا و غارة بالقرب من معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية حيران و 22 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة والحثيرة في جيزان ، فيما قصف طيران الأباتشي موقعي الحثيرة والرمضة بأكثر من 150 صاروخاً.



وفي نجران شن طيران العدوان غارتين على موقع الطلعة و ثلاث غارات على موقع الشرفة.

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