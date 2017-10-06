لقاء تشاوري في الحديدة يوصي بتفعيل اتفاقية حقوق الطفل [06/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري للجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة لمناقشة قضايا الأطفال وإدراجها في التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال باليمن بضرورة تفعيل اتفاقية حقوق الطفل.



كما أوصى اللقاء بتفعيل كافة بنود الاتفاقية من جميع الجهات بما فيها المنظمات العاملة في مجال الطفولة وكذا تفعيل قانون العقوبة على من يقوم بالتحرش الجنسي للأطفال واستغلالهم.



وشددت التوصيات على توفير فرص عمل لأسر الأطفال للحد من الفقر والبطالة في المجتمع و ضمان حصولهم على فرصة التعليم مثل بقية الأطفال ، بالإضافة إلى تفعيل برلمان الأطفال ومنحه كافة الصلاحيات بحسب المهام التي تم صياغتها في قانون إنشائه.



وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تأمين فرص التعليم للأطفال من خلال توفير المستلزمات المدرسية والتغذية للمستضعفين منهم عبر الدعم من المنظمات الدولية وعودة الدعم للمشاريع في مجال التعليم والصحة وتفعيل الدور الرقابي واعتماد مادة جديدة بالمنهج التعليمي تعنى بحقوق الطفل وتكثيف برامج التوعية والتثقيف.



كما أوصى المشاركون بضرورة تبني المنظمات الدولية صرف رواتب المعلمين ونفقات التعليم في الوقت الراهن والعمل على إيقاف العدوان والحصار بشكل عاجل.



وأشاروا الى أهمية عقد المؤتمرات الوطنية للوقوف على المشاكل التي يعاني منها الأطفال وايجاد الحلول الممكنة لها بالتعاون والتنسيق المشترك بين جهات الرصد والضبط والحماية وانشاء جهة حكومية رسمية مستقلة تعني بشؤون الطفل وحمايته وقيام المؤسسات والمكاتب والجهات الحكومية بدورها كلا في مجال تخصصها.



وتضمنت التوصيات عقد الورش الخاصة واللقاءات التشاورية في مجال الطفولة والدورات والبرامج التأهيلية للكوادر والقائمين على الجهات العاملة في مجال الطفولة " التأهيل النفسي ، العون القضائي ، برامج التعليم" بالإضافة إلى إقامة اللقاءات الدورية مع المنظمات الدولية والمحلية و التشبيك في البرامج والمشاريع التي تقدمها ، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الجهات العاملة مع الأطفال.



وكان اللقاء التشاوري الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال ناقش عددا من قضايا وأوضاع الطفولة في اليمن والقضايا الملحة في إطار محافظة الحديدة ودور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والصعوبات والمعوقات وتوصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة من المجلس.



واستعرض اللقاء الذي شارك فيه 24 مشاركاً ومشاركة من أعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ومسؤولي المنظمات المدنية والمحامين والناشطين الحقوقيين بالمحافظة توصيات التقرير المقابل الرابع حول حقوق الطفل واستبيان أوضاع الطفولة وأهدافه المزمع تنفيذه في عدد من المحافظات.



وفي افتتاح اللقاء استعرضت المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالمحافظة عائشة حشابرة توصيات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة للتقرير الدوري الرابع في مجال حقوق الطفل وكذا أهداف وبرامج الهيئة وجوانب عملها.



وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على معاناة الأطفال في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات وتضمينها في توصيات اللقاء، مؤكدة ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل وضع الحلول والمعالجات بالتعاون مع المنظمات المحلية والخارجية.

سبأ