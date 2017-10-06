دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وتكبيدهم خسائر بشرية كبيرة [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية كبدتهم خسائر بشرية كبيرة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات وتجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في رقابة السديس وغرب الفواز في نجران ، كما استهدفت تجمعات المرتزقة في موقع صلة والتبة الرملية قبالة منفذ الخضراء.



واستهدفت صاروخية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين الغربية وموقع الغراميل بصواريخ الكاتيوشا ، في حين نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على موقع عباسة أسفرت عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين شرق الربوعة في عسير ، ومرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع الطنانة في جيزان، كما استهدف تجمعات للجنود والمرتزقة في مواقع الرمضة ، القنبور ، مثعن والطوال.



وحسب المصدر تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على معسكر العارضة وتجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الرمضة بجيزان.



وأكد المصدر مصرع المرتزقة : ناصر القرز الجعدني ، جابر العولقي ، محمد قيصر ، علي محسن الحجيلي، عبدالباقي الصبيحي في العملية النوعية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في يختل شمال المخا بمحافظة تعز.



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان شمال المخا و نفذوا عملية التفاف نوعية على تجمعاتهم أثناء الزحف ودمروا ثلاث آليات عسكرية ، وأدت العملية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم حيث وصلت 16 جثة إلى مستشفى المخا وتم نقل سبع جثث إلى مستشفيات عدن ولحج ، كما تم نقل 24 جريحاً إلى مستشفى المخا إصابات أغلبهم خطيرة.



وذكر المصدر أسماء بعض القتلى ممن تم التعرف عليهم وهم : محمد الشبحة الحميدي الصبيحي ، عمران بدر الصبيحي ، علي محسن الجحيلي الصبيحي ، عبدالباقي الضحي الصبيحي ، عبدالقادر علوه الصبيحي، وهيب الوازعي ، ناصر القرز الجعدني ، جابر العولقي ، محمد قيصر ، مشير راجح غالب العيسائي.



وأحبط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه تبة الخزان في حمير بمديرية مقبنة بتعز و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الدار الغربي بمنطقة حمير أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم.



ووفقاً للمصدر أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر العين بمديرية الصلو ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الدفاع الجوي ببير باشا .



وفي تعز أيضاً لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون خلال كسر الجيش واللجان محاولة زحف لهم باتجاه تبة مجلي في الكدحة بمديرية المعافر، في حين تم قنص أربعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمدينة تعز ، واثنين آخرين في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بمديرية موزع.



وأشار المصدر إلى إعطاب آلية تابعة للمرتزقة في مديرية كرش بمحافظة لحج ، وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في مدرسة حقب بمنطقة حمالة بالمديرية نفسها.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان غربي كساد بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء نتج عنه مصرع أعداد منهم ، وتم قنص أحد المرتزقة في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة.



وفي محافظة مأرب لقي المرتزق الملازم فهمي عبدالله سيف اسماعيل مصرعه في صرواح بنيران الجيش واللجان الشعبية ، وفي الجوف تم قنص اثنين من المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل .



ولقي تسعة من المرتزقة بينهم ثلاثة قياديين مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي، حيث قتل كل من : القيادي النقيب علي السعدي ، القيادي مصطفى خمجان ، القيادي جميل المكرمي ، والمرتزقة منيف جبران القحيطة ، عرفات النهاري ، عماد الدين معوضة ، أحمد الخمري‘ همدان النمر ، وعبد العزيز سيف.



كما أكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، واستهدفت المدفعية تجمعات لهم شمال الصحراء.

سبأ