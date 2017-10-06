وزيرة حقوق الإنسان تلتقي مديرة قسم الحماية بمفوضية شئون اللاجئين [06/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بحثت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف مع مديرة قسم الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين جنتا لين سبل تعزيز العلاقة بين الوزارة والمفوضية.



وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون بين الوزارة والمفوضية ومنها التوعية والتدريب والتأهيل لكوادر الوزارة، بالإضافة إلى دعم الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى ومكتبيها في سجني محافظتي صنعاء والحديدة وإمكانية دعم مكتب صعدة و إب وكذا الإدارات ذات العلاقة بالوزارة.



وفي اللقاء أكدت مديرة قسم الحماية رغبة المفوضية في تعزيز التعاون وتقديم الدعم لكوادر الوزارة وخاصةً فريق الشكاوى و دعم فتح مكاتب بالسجن المركزي بصنعاء والحديدة وصعدة ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الوزارة لتنفيذ عدد من الأنشطة.

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