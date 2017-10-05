[05/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم بهجوم للجيش واللجان الشعبية على موقع عباسة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران.
وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بهجوم للجيش واللجان الشعبية على موقع عباسة.
وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وتحصينات الجنود السعوديين في رقابة السديس.
وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم غرب الفواز، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في ذو رعين الغربية وموقع الغراميل.
وشن طيران العدوان غارتين على موقع الطلعة وثلاث غارات على موقع الشرفة بنجران.
سبـأ