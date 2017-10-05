[05/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم شن غاراته مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم بمديرية باقم، فيما إستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على آل مغرم واستهدف بثلاث غارات مزرعة وسيارتين في منطقتي الجذوة وآل مغرم بمديرية باقم.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مزرعة مواطن في منطقة آل عسلان بمديرية باقم
وأوضح المصدر أن مناطق متفرقة بمديريتي منبه ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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