ناطق الجيش يؤكد جهوزية الجيش واللجان الشعبية لمواجهة تصعيد العدوان قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، إن المرحلة الحالية من معركة الدفاع عن الوطن ومواجهة تحالف العدوان تعتبر الأهم والأكثر جهوزية من قبل الجيش واللجان الشعبية". عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع حلول ما يسمى عيد "العرش -المظلة" العبري. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة كرم محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومديرعام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سمير النخلي عددا من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم الايجابي في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا.