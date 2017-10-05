[05/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :
إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته بجيزان وعسير ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا معسكر العارضة وتجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الرمضة.
وأكد المصدر أن القوة المدفعية دكت مرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع الطنانة وتجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع الرمضة والقنبور ومثعن والطوال بجيزان.
ولفت المصدر إلى أن طيران الاباتشي قصف بأكثر من 150 صاروخ موقع الحثيرة والرمضة بجيزان.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين شرق الربوعة بعسير.
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع صلة بنجران.
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