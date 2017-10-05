محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب المناهضة للعدوان تدين الصمت الأممي والدولي إزاء جرائم العدوان صنعاء - سبأ :

أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان باشد العبارات الصمت الأممي والدولي إزاء جرائم العدوان السعودي الامريكي بحق اليمنيين والتي كان آخرها ارتكاب أربع مجازر بمحافظتي صعدة وحجة راج ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إستمرار قوى العدوان وإمعانها في إرتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب اليمني والإستهداف المتواصل للمواطنين العزل في مساكنهم يقف وراءها تواطؤ المجتمع الدولي مع قوى الهيمنة والنفوذ على حساب الانسانية والسيادة والكرامة لشعوب العالم.



ولفت البيان إلى أن تلكؤ الامم المتحدة في إدراج أنظمة دول العدوان على اليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات في القائمة السوداء لقتلة الأطفال، دليلا على هذا التواطؤ وتشجيعا لهذه الأنظمة لإرتكاب المزيد من الجرائم الانسانية.

وقال " وازاء إستمرار هذا الإجرام في ظل هذا الواقع الدولي المخزي والمؤسف ليس أمام شعبنا اليمني إلا الدفاع المشروع عن نفسه في مواجهة آلة القتل الإجرامية السعودية الامريكية ".



وثمن البيان الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الرجال من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الذود عن حياض الوطن وسيادته وكرامة ارضه وانسانه .. والانتصارات الكبيرة التي يجترحونها في مختلف محاور المواجهة.

سبـأ [05/أكتوبر/2017]سبـأ