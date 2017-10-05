محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يطمئن على صحة المناضل الدكتور أحمد الأصبحي صنعاء - سبأ :

زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم المناضل والأديب والسياسي والشخصية الوطنية عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد عبدالملك الأصبحي في منزله بالعاصمة صنعاء .



واطمأن رئيس الوزراء أثناء الزيارة على صحة الدكتور الأصبحي، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا .. معربا عن أمنياته له بدوام الصحة والعافية والعمر المديد ومواصلة مسيرته النضالية وعطاءآته الوطنية والأدبية الزاخرة بالثراء والتمييز.



وثمن الدكتور بن حبتور الأدوار الكبيرة للمناضل الأصبحي، وإسهاماته المشهودة في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال المناصب الوزارية التي شغلها في عدد من الحكومات قبل الوحدة المباركة وما بعدها .. منوها في الوقت نفسه بإسهاماته الفلسفية والأدبية والسياسية التي تجسده مؤلفاته الأدبية والسياسية والتي بلغ عددها أثنى عشر مؤلفا ما بين سياسي وتاريخي وروائي .



بدوره أعرب الدكتور أحمد الأصبحي، عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الإنسانية والأخوية للدكتور بن حبتور .. مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على شخصية وطنية أثبتت وفاؤها لوطنها وآثرت على تحمل المسئولية في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية.



وعبر عن تمنياته لرئيس الوزراء وحكومته بتجاوز الصعاب والتغلب على التحديات الجمة التي يواجهها الوطن بسبب العدوان والحصار .



رافق رئيس الوزراء في الزيارة مستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب .

سبـأ [05/أكتوبر/2017]سبـأ