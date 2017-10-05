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مدير صندوق رعاية المعاقين يلتقي بعثة الصليب الأحمر الدولي بصنعاء
[05/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

التقى المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي اليوم، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن برئاسة مديرة مشروع التأهيل الحركي هيقي مقنوسان.

ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الصندوق والصليب الأحمر الدولي بما ينعكس إيجابا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي اللقاء استعرض الديلمي الوضع الراهن للصندوق وأبرز إحتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الرعاية الصحية والتأهيل.

وأكد أهمية تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحجم الضرر على صندوق رعاية وتأهيل المعاقين جراء إستمرار العدوان.

وأشاد الديلمي بدور بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها المستمر مع الصندوق لتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة .. معبرا عن أمله في توسيع مجالات التعاون والشراكة مستقبلا بما ينعكس إيجابا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما عبرت مديرة مشروع التأهيل الحركي في بعثة لجنة الصليب الأحمر عن تقدير الصليب الأحمر للدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وقوف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم خاصة الإعاقة الحركية والتدريب والتأهيل ودعم ورش صيانة وتركيب الكراسي والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

حضر اللقاء عدد من الفنيين بورش الصيانة ممن تم إبتعاثهم للدراسة في الخارج من قبل اللجنة الدولية لصليب الأحمر.

سبـأ
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