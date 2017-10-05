محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة فكرية وسياسية بذمار إحتفاء بأعياد الثورة ذمار - سبأ :

أقيمت بذمار اليوم ندوة بعنوان "الثورة اليمنية بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل" وذلك في إطار فعاليات الإحتفاء بأعياد الثورة اليمنية.



وفي الندوة التي حضرها وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق وعضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق، أشار وكيل المحافظة محمود الجبين، إلى أن الإحتفاء بأعياد الثورة اليمنية يؤكد حيوية الشعب اليمني وثباته صموده في وجه العدوان الغاشم.



وأكد أهمية غرس قيم الولاء وحب الوطن وتكريس أهداف الثورة في وجدان كل اليمنيين، لمقارعة كافة أشكال الإستعمار والاستبداد باعتبار ذلك من أهداف ثورة 26 سبتمبر الأم.



ولفت الوكيل الجبين إلى ضرورة تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف سيادة ووحدة الوطن ونسيجه الإجتماعي وأمنه واستقراره.



وخلال الندوة التي نظمها شباب وناشطين، قدمت أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها عضو مجلس الشورى اللواء علي عبدالله السلال صفحات متفرقة من تاريخ ثورة الـ 26 من سبتمبر، فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عبدالعزيز محمد الكميم إلى تحديات الواقع وآفاق المستقبل.



من جانبه استعرض الدكتور عبدالله زيد صلاح في ورقة العمل الثالثة أهداف الثورة اليمنية ومنجزاتها على مدى55 عاما، فيما تناول حسين الصوفي في ورقة العمل الرابعة صفحات من تاريخ ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.



حضر الندوة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الإجتماعية وممثلي منظمات المجتمع.

سبـأ [05/أكتوبر/2017]سبـأ