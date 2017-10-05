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آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:32:29م
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  ثقافة
فوز الروائي البريطاني كازو إيشيجورو بجائزة نوبل للآداب
[05/أكتوبر/2017]
ستوكهولم- سبأ:

فاز الروائي البريطاني كازو إيشيجورو الياباني الأصل على جائزة نوبل للآداب حسبما أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس في ستوكهولم.

وبحسب وسائل الإعلام فقد وقع اختيار لجنة التحكيم المؤلفة من كٌتاب ومؤرخين وباحثين في الأدب وعلوم اللغة على إيشيجورو من بين 5 مرشحين على أساس أعماله التي تحمل قوة مشاعر كبيرة.

وكانت اللجنة قد فاجأت الجميع العام الماضي باختيارها المغني الأمريكي بوب ديلان، تكريماً له على إبداعاته الشعرية.

وتصل القيمة المالية للجائزة ما يعادل نحو 940 ألف يورو.

سبـأ
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