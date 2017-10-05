رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سوريا تواصل الكفاح وتتعادل مع استراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم كوالالمبور- سبأ:

واصلت سوريا الكفاح واستفادت من ركلة جزاء قرب النهاية لتتعادل 1-1 مع أستراليا بطلة آسيا في مباراة مثيرة ومتكافئة في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.



واختارت سوريا، التي لم تتأهل من قبل لكأس العالم، خوض هذا اللقاء في ماليزيا بسبب منعها من استضافة مباريات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد منذ سنوات.



وتقدم روبي كروز بهدف لاستراليا بعدما تابع تسديدة ماثيو ليكي قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول وأدرك عمر السومة التعادل لسوريا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء احتسبت له بعدما تعرض لخطأ أثناء محاولة بضربة رأس من مدى قريب.



وتستضيف أستراليا، التي تحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، مباراة إياب الملحق يوم الثلاثاء المقبل.



وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.



وخالفت سوريا التوقعات وتأهلت للملحق الآسيوي عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيران وكوريا الجنوبية بينما جاءت أستراليا بالمركز الثالث في المجموعة الثانية خلف اليابان والسعودية.. وتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.



ورد القائم محاولة بضربة رأس من السومة في الدقيقة 78 لكن القائم الآخر تعاطف مع سوريا ورد تسديدتين متتاليتين من تومي يوريتش في الدقيقة 49 في أخطر فرص أستراليا.

سبـأ [05/أكتوبر/2017]سبـأ