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  رياضة
تأهل الرومانية كريستيا لدور الثمانية ببطولة الصين للتنس بعد فوزها على بليسكوفا
[05/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:

استغلت الرومانية المتألقة سورانا كريستيا تراجع أداء منافستها كارولينا بليسكوفا وفازت على اللاعبة التشيكية 6-1 و7-5 لتتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

وجاء تفوق كريستيا المصنفة 44 عالميا على بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم واضحا طوال المباراة.

وتراجعت بليسكوفا من المركز الأول إلى الرابع في قائمة التصنيف الدولية الأخيرة وخسرت أمام مصنفات أقل منها في دور الثمانية في آخر 3 بطولات شاركت فيها.

وهذا هو أول فوز تحققه كريستيا على لاعبة من قائمة أول 5 مصنفات خلال ما يزيد عن 4 أعوام.

وفي مباراة أخرى قدمت المصنفة 12 التشيكية بترا كفيتوفا أداء مذهلا وسحقت منافستها الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الخامسة 6-1 و6-4 بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و13 دقيقة.

وتأهلت لدور الثمانية أيضا لاعبة لاتفيا إيلينا أوستابنكو المصنفة التاسعة وبطلة فرنسا المفتوحة بعد فوزها على الصينية بينغ شواي بانسحاب الأخيرة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم لاعبة لاتفيا بثلاثة أشواط مقابل لاشيء.

وحافظت الفرنسية كارولين جارسيا على أمالها في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات عندما هزمت مواطنتها أليز كورنيه 6-2 و6-1.

سبـأ
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