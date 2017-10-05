[05/أكتوبر/2017]
اسلام أباد- سبأ:
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، جراء هجوم انتحاري بتفجير قنبلة في باكستان.
وبحسب قناة (جيو تي في) التلفزيونية فقد أسفر الهجوم الذي وقع في مدينة جهل مكسي بولاية بلوشستان، عن إصابة 8 أشخاص بجروح.
فيما نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن الناطق باسم حكومة الولاية أنور الحق كاكار، القول: إن الهجوم الانتحاري الذي استهدف معبدا دينيا خلف 6 قتلى والعديد من الجرحى.. مضيفا إن ضابطا في الشرطة من بين الضحايا.
وأشار كاكار إلى أن الضابط قتل عندما حاول منع الانتحاري من دخول المعبد.
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