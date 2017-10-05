الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي [05/أكتوبر/2017] دمشق – سبأ:

واصل الجيش السوري والقوات المتحالفة معه اليوم الخميس تقدمه باتجاه مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي المعقل الأبرز لتنظيم (داعش) ليصبح على بعد نحو 5 كلم عنها.



وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات الجيش السوري تقدمت خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابيي ( داعش) من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي لتصبح على بعد نحو 5 كم من أطراف مدينة الميادين.



واضافت ان وحدات الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات إرهابيي (داعش) على طريق دير الزور الميادين وفي محيطه أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



ولفت الوكالة إلى أنه "بنتيجة العمليات أصبحت وحدات الجيش على مسافة 5 كم من مدينة الميادين التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم (داعش) التكفيري في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور".

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