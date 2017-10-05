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آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:32:29م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع حلول ما يسمى عيد "العرش -المظلة" العبري.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة
كرم محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومديرعام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سمير النخلي عددا من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم الايجابي في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح
[05/أكتوبر/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان لمستويات قياسية جديدة عند الفتح اليوم الخميس بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا بينما سجل المؤشر داو جونز انخفاضا طفيفا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 3.81 نقطة، أو ما يعادل 0.02 في المائة، إلى 22657.83 نقطة.

بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.96 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 2540.7 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 22.84 نقطة تعادل 0.35 في المائة إلى 6557.46 نقطة.
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العدوان السعودي على اليمن
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[05/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حيران بحجة
[05/أكتوبر/2017]
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