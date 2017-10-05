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ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح
[05/أكتوبر/2017] نيويورك - سبأ:
ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان لمستويات قياسية جديدة عند الفتح اليوم الخميس بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا بينما سجل المؤشر داو جونز انخفاضا طفيفا.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 3.81 نقطة، أو ما يعادل 0.02 في المائة، إلى 22657.83 نقطة.
بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.96 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 2540.7 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 22.84 نقطة تعادل 0.35 في المائة إلى 6557.46 نقطة.