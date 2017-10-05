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آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:32:29م
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  رياضة
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر بالطائرات 7.2% في أغسطس الماضي
[05/أكتوبر/2017] مونتريال- سبأ:
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات زاد 7.2 في المائة في أغسطس الماضي، ارتفاعا من نمو بلغ 6.8 في المائة في يوليو.

وقال الإتحاد في تقريره الشهري إن عام 2017 يمضي على المسار ليصبح عاما آخر يشهد نموا قويا في أعداد المسافرين، لكن وتيرة النمو ربما تتباطأ مع اقتراب العام من نهايته.

وقال الرئيس التنفيذي لاياتا ألكسندر دو جونياك "على الرغم من ذلك، انحسرت بعض المحفزات المهمة للطلب، وبصفة خاصة الأسعار المنخفضة".

ففي أوروبا على سبيل المثال، قالت معظم شركات الطيران إن الضغوط على أسعار التذاكر انحسرت للمرة الأولى في عدة سنوات.

وقال اياتا إن جميع المناطق سجلت نموا قويا في أعداد المسافرين في أغسطس، مع وصول النمو في آسيا إلى 9 في المائة.

وزادت الطاقة الاستيعابية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة، 6.3 في المائة، متباطئة عن الطلب، وهو ما يعني أن معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات ارتفع 0.7 نقطة مئوية إلى 84.5 في المائة، بحسب اياتا.
سبأ
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