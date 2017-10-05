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إختتام دورة في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل بصنعاء
[05/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الأولى في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل، نظمها المنتدى الإعلامي للتنمية والإستثمار في المستقبل.
تلقى 25 متدربا خلال الدورة التي إستمرت خمسة أيام بالتعاون مع مؤسسات نماء وعطاء ورفد، عدد من المعارف في مجال إدارة الذات والتحفيز وسلوكيات وأخلاق العمل، والإستعداد لسوق العمل.
وتأتي الدورة ضمن برنامج تدريبي ينظمه المنتدى الإعلامي للتنمية والإستثمار بهدف تعزيز قدرات الشباب والمساهمة في توجيه الشباب إلى اختيار الطريق الصحيح في الحصول على العمل ليصبحوا منتجين وفاعلين.
سبأ