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آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:32:29م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع حلول ما يسمى عيد "العرش -المظلة" العبري.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة
كرم محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومديرعام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سمير النخلي عددا من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم الايجابي في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا.
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إختتام دورة في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل بصنعاء
[05/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الأولى في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل، نظمها المنتدى الإعلامي للتنمية والإستثمار في المستقبل.

تلقى 25 متدربا خلال الدورة التي إستمرت خمسة أيام بالتعاون مع مؤسسات نماء وعطاء ورفد، عدد من المعارف في مجال إدارة الذات والتحفيز وسلوكيات وأخلاق العمل، والإستعداد لسوق العمل.

وتأتي الدورة ضمن برنامج تدريبي ينظمه المنتدى الإعلامي للتنمية والإستثمار بهدف تعزيز قدرات الشباب والمساهمة في توجيه الشباب إلى اختيار الطريق الصحيح في الحصول على العمل ليصبحوا منتجين وفاعلين.
سبأ
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