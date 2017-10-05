إختتام برنامج تدريبي في مجال مهارات السكرتارية والتوثيق بصعدة [05/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

اختتم بمحافظة صعدة اليوم البرنامج التدريبي في مجال مهارات السكرتارية والتوثيق، نظمته إدارة المعلومات والإحصاء والتوثيق بتمويل وإشراف الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات.



إستهدفت المرحلة الأولى من البرنامج الذي إستمر أسبوع 100 متدربا ومتدربة من مختلف المؤسسات والمكاتب الحكومية والقطاعات والمدارس، بهدف إكسابهم معارف في معالجة المعلومات وحفظها وتداولها وفق المفاهيم الجديدة والتقنيات المتقدمة في وظيفة السكرتارية والأرشفة وحفظ المراسلات وكيفية إستخدام الحاسوب في التعاملات.



وفي الإختتام أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية تطبيق ما إكتسبه المشاركين في مكاتبهم ومؤسساتهم بما يسهم في تحسين مستوى الأداء .



وثمن دور صندوق تنمية المهارات في دعم هذا البرنامج وخاصة بعد تدمير طيران العدوان لكافة المباني والوسائل المخصصة لتنمية المهارات وما يخص التنمية البشرية .



فيما أكد المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج إستمرار الصندوق في دعم تنمية المهارات لأبناء المحافظة وغيرها من المحافظات وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



بدوره أشار مدير إدارة المعلومات والإحصاء والتوثيق حمدان عبدالله هادي إلى أهمية البرنامج في تنمية قدرات المشاركين في مجال السكرتارية والأرشفة والتوثيق.



حضر الإختتام عدد من مدراء المكاتب التنفيذية.

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