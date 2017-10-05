الاتحاد الدولي لكرة السلة يعدل الجدول الزمني لتصفيات المونديال [05/أكتوبر/2017] ميس- سبأ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) أنه سوف يؤجل تواريخ جدول المباريات الدولية لشهري نوفمبر وفبراير المقبلين 2018م لمدة يوم واحد لكي لا تتعارض مع مباريات الدوري الأوروبي.



وقال الاتحاد في بيان له: "اللجنة التنفيذية لـ فيبا قررت تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019م.. ويسعى (فيبا) إلى تمكين اللاعبين الدوليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات بدون أن يكون هناك أي تعارض مع البرنامج الزمني للدوري الأوروبي، ويتعين على المسابقة الأوروبية الابلاغ إذا ما كانت ستوافق على هذا الجدول الزمني".



ويتشابه النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة 2019 مع نظيره المتبع في كرة القدم، والذي يعتمد على إقامة منافسات في كل قارة.

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