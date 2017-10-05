ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [05/أكتوبر/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (8ر5) نقطة وبنسبة (11ر0) في المائة اليوم الخميس، مغلقاً عند مستوى (49ر5213) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (73ر5207) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (30) مليونًا و(902) ألف و(662) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (6ر973) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(878) ألف و(346) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (075ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (99ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (218) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (71ر0) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (561) ألف ريال عماني أي ما نسبته (82ر1) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (343) ألف ريال عماني وبنسبة (11ر1) في المائة.

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