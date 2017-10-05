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الباحث العماري يحصل على الماجستير بإمتياز من جامعة إب
[05/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
حصل الباحث ياسين محسن محمد العماري على درجة الماجستير بإمتياز من كلية التربية قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة إب عن رسالته الموسومة بـ" فاعلية التكلفة التعليمية في جامعة إب بالجمهورية اليمنية ".
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور يحيى منصور بشر رئيسا ومشرفا على الرسالة من جامعة إب والدكتور عبدالرقيب علي السماوي عضوا ومناقشا خارجيا من جامعة تعز والدكتور نعمان أحمد يروز عضوا ومناقشا داخليا عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين ودكاترة الجامعة وطلاب الجامعة وكلية التربية.
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