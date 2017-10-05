إستفادة أكثر من 36 ألف من خدمات مستشفى الشهيد الدرة خلال يوليو - سبتمبر 2017م [05/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

إستفاد 36 ألف و823 مواطنا من الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء خلال يوليو - سبتمبر 2017م.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من خدمات الأقسام التشخيصية 12 ألف و541 حالة منها تسعة تسعة آلاف و772 مستفيدا من المختبر و866 مواطنا من الأشعة السينية وألف و778 أشعة تلفزيونية و125تخطيط قلب.



وأشار إلى أن قسمي الولادة والحضانة قدم خدمات لـ 464 مستفيدا وألف و601 مواطنا من أقسام الرقود والعناية المركزة والعمليات وستة آلاف و522 من خدمات الطوارئ و 12 ألف و 269 مستفيدا من العيادات الخارجية وثلاثة آلاف و426 مستفيدا من أقسام الرعاية الصحية الأولية.



وأشاد مدير عام المستشفي الدكتور عبدالله القاولي بجهود الكادر الطبي والفني وإصرارهم على أداء مهامهم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية رغم الصعوبات والتحديات.. مثمنا إهتمام قيادتي المحافظة ومكتب الصحة وتذليلهما للصعوبات التي تواجه سير العمل.

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