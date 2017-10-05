مناقشة برنامج التحويلات النقدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بصعدة [05/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع مدير مكتب اليونيسيف بصعده ريم طرازي برنامج التحويلات النقدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.



وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية توفير التحويلات النقدية إلى المناطق النائية والبعيدة والحدودية التي يتعذر على المستفيدين لا سيما كبار السن والمرضى والعجزة والأرامل الوصول إلى مراكز المحافظة.



وأشار إلى أن الجميع متعاونين مع البرنامج بدء من إدارة صندوق الرعاية والتجار والصرافين وقيادات السلطة المحلية في المديرية .. مثمناً الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسيف في التعاون مع السلطة المحلية في تسيير عجلة التنمية بالمحافظة.



من جانبها، أبدت طرازي ارتياحها لتعاون السلطة المحلية في تنفيذ برنامج المنظمة .. مؤكدة أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمحافظة.

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