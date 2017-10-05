دورة تدريبية لفرق صرف مستحقات الرعاية الإجتماعية بالبيضاء [05/أكتوبر/2017] البيضاء - سبأ:

بدأت بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية خاصة بتأهيل فرق العمل الميدانية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية الطارئة لحالات الضمان الإجتماعي وفرق التحقق والشكاوى، ينظمها صندوق الرعاية الإجتماعية .



تهدف الدورة في يومين ضمن مشروع دعم المستفيدين واستقبال الشكاوى في إطار المشروع الطارئ للحوالات النقدية الذي تموله منظمة اليونيسيف، تدريب 139 مشاركا من مختلف المديريات على التحقق من قوائم حالات الضمان الإجتماعي المدرجة ضمن قوائم صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة .



ويتلقى المتدربون الذين تم توزيعهم على مركزين تدريبيين بمدينتي البيضاء ورداع مهارات ومعارف حول طرق التحقق من حالات الضمان الإجتماعي المستحقة للرعاية الإجتماعية وآلية تلقي الشكاوى والتأكد من صحتها و الضوابط المتعلقة بعملية صرف المستحقات .



وفي الدورة أكد وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي أهمية تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصول حالات الضمان الاجتماعي على مستحقاتها التي توقفت جراء إستمرار العدوان والتداعيات التي خلفها في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة.



وحث قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة على التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة بصرف المساعدات النقدية في عموم المديريات وتسهيل عملهم وتذليل الصعوبات بما يمكنها من الوصول إلى كافة المستفيدين .



فيما أوضح مدير صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة صالح عبدالرب العمري أنه سيتم صرف مستحقات 59 ألف و681 حالة طبقا لكشوفات حالات الرعاية الإجتماعية لعام 2014 بمبلغ 944 مليون و613 ألف ريال مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف.



بدوره دعا ممثل شركة أبيكس المشرفة على التحقق من بيانات المستفيدين بالمحافظة عبدالله السماوي المستفيدين أو أحد المشمولين من أسرهم إلى إحضار الوثائق التعريفية التي تثبت شخصية المستفيد وفقا للآلية المعدة للصرف .

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