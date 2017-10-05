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مكتب الزراعة بذمار يوزع الدفعة الثانية من مشروع السلال الغذائية
[05/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:
دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم توزيع الدفعة الثانية من مشروع السلة الغذائية المتكاملة لـ 320 من موظفي ومتعاقدي وعمال المكتب.
وأوضح مدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري أن المرحلة الثانية من المشروع الذي تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتضمن مواد غذائية وأرز وعدس.
وأكد أهمية المشروع لتلبية جزء من إحتياجات موظفي مكتب الزراعة وخاصة في ظل الظروف الصعبة يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وإنقطاع مرتبات الموظفين.
وأشاد بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمكتب الزراعة بذمار والذي مكنته من الإستمرار في عمله وتقديم خدماته خلال الفترة الماضية.
سبأ