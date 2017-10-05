الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من التدني المفاجئ بدرجة الحرارة [05/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، من التدني المفاجئ في درجة الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون صحوة تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال تشكل خلاليا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة الظهيرة وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح السطحية جنوبية غربية ونسيم لطيف إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 21 عقدة.



وبين المركز أن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي نسيم خفيف، فيما يكون الطقس بالمناطق الصحراوية صحو بشكل عام.

سبأ