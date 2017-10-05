محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة [05/أكتوبر/2017] ريمة - سبأ:

كرم محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومديرعام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سمير النخلي عددا من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم الايجابي في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا.



وخلال حفل التكريم الذي حضره عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية اشاد المحافظ العمري بما قدمه اللاعبون عبدالرحمن الريمي حارس المنتخب وسلطان الوليدي وحمزة الريمي وذلك خلال تصفيات المجموعة الخامسة التي جرت في قطر أواخر شهر سبتمبر الماضي.



وقال لقد مثلتم اليمن أفضل تمثيل وأدخلتم الفرحة إلى قلوب كافة اليمنيين جميعا ورفعتم اسم ريمة عاليا بهذا التأهل المستحق رغم فارق الإمكانيات بين منتخبنا والمنتخبات المنافسة والعدوان الذي دمر المنشآت الشبابية والرياضية وحصاره الجائر للوطن .



ووجه محافظ ريمة مكتب الاوقاف بمنح كل لاعب قطعة ارض بعاصمة المحافظة الجبين تكريما وتقديرا لهم على ما قدموه من مستوى مشرف مع منتخب الناشئين خلال التصفيات.



من جانبه ثمن مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة سمير النخلي إهتمام قيادة المحافظة وكافة أبناءها وتشجيعهم ووقوفهم خلف اعضاء المنتخب الوطني للناشئين.

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