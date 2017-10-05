مؤسسة الشهداء تدشن توزيع الحقيبة المدرسية بريمة [05/أكتوبر/2017] ريمة - سبأ:

دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة ريمة اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة لأبناء الشهداء.



وفي التدشين الذي حضره عدد من أسر الشهداء، أشاد وكيل محافظة ريمة صالح العياضي بدعم المؤسسة لأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن .



وأشار إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والاهتمام بأبناء الشهداء ومساعدتهم على مواصلة التعليم.



وثمن العياضي جهود المؤسسة والداعمين لها في الاهتمام بأبناء الشهداء، داعيا إلى مزيد من التلاحم والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



فيما أوضح مسؤول مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبدالاله حامد أن المؤسسة تقوم عبر مندوبيها في المديريات بإيصال الحقائب إلى جميع أسر الشهداء.



وأشار إلى أن الحقيبة المدرسية تأتي في إطار مشاريع المؤسسة الخيرية ويتم توزيعها على جميع أبناء الشهداء الملتحقين بالمدارس من البنين والبنات.

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