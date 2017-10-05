ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:20:41م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع حلول ما يسمى عيد "العرش -المظلة" العبري.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حيران بحجة
مكتب الزراعة بذمار يوزع الدفعة الثانية من مشروع السلال الغذائية
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من التدني المفاجئ بدرجة الحرارة
محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من ذوي الإعاقة بالحديدة
[05/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:
بدأت بمحافظة الحديدة ورشة عمل خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من النساء والشباب ذوي الإعاقة، تنظمها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات ضمن حملة "ها آنذا ".

وفي الورشة أكد وكيل المحافظة هاشم العزعزي أحقية ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم الإنسانية بما يكفل تعزيز دورهم في المجتمع.

وأشاد بجهود جمعية الأمان لرعاية الكفيفات من خلال تبنيها عدد من المشاريع التي تصب في خدمة الكفيف في مختلف المحافظات وبما يسهم في حصولهم على الحقوق التي كفلتها الإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.

فيما أشارت مديرة المشروع بجمعية الأمان سماح شرهان إلى أن الورشة يشارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من عدد من جمعيات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية في المحافظات المستهدفة، في إطار الحملة التي تمولها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى أربعة أشهر بهدف مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على الحالات الأكثر من النساء والشباب بمحافظتي الحديدة وإب وأمانة العاصمة.

وذكرت شرهان أن الحملة تشمل تنفيذ 11 برنامج إذاعي أسبوعي يبث عبر إذاعة F M  لمناقشة كيفية تمكين وتثقيف وتوعية الفئات الضعيفة وعمل فلاشات درامية مسموعة لكيفية تمكين المرأة والشباب من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم.

كما تشمل الحملة عقد ورشة عمل وفلاشات مرئية وعمل ملصقات تناقش حقوق المرأة والشباب من ذوي الإعاقة وتوزيعها على وسائل الإعلام وكذا عقد ورشة عمل حول الأنشطة المنفذة وأثرها في تفعيل وتمكين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حيران بحجة
مكتب الزراعة بذمار يوزع الدفعة الثانية من مشروع السلال الغذائية
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من التدني المفاجئ بدرجة الحرارة
محافظ ريمة يكرم عدد من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم من أبناء المحافظة
مؤسسة الشهداء تدشن توزيع الحقيبة المدرسية بريمة
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين في غارة استهدفت سيارة مواطن بصعدة (مصحح)
مناقشة قضايا الطفولة في التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال باليمن
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز
طيران العدوان يرتكب ثلاث مجازر مروعة في صعدة وحجة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية حيران بحجة
[05/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين في غارة استهدفت سيارة مواطن بصعدة (مصحح)
[05/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يرتكب ثلاث مجازر مروعة في صعدة وحجة
[05/أكتوبر/2017]
شهيدان بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية باقم بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزل مواطن في ميدي
[04/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by