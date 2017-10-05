ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من ذوي الإعاقة بالحديدة [05/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:

بدأت بمحافظة الحديدة ورشة عمل خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من النساء والشباب ذوي الإعاقة، تنظمها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات ضمن حملة "ها آنذا ".



وفي الورشة أكد وكيل المحافظة هاشم العزعزي أحقية ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم الإنسانية بما يكفل تعزيز دورهم في المجتمع.



وأشاد بجهود جمعية الأمان لرعاية الكفيفات من خلال تبنيها عدد من المشاريع التي تصب في خدمة الكفيف في مختلف المحافظات وبما يسهم في حصولهم على الحقوق التي كفلتها الإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.



فيما أشارت مديرة المشروع بجمعية الأمان سماح شرهان إلى أن الورشة يشارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من عدد من جمعيات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية في المحافظات المستهدفة، في إطار الحملة التي تمولها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى أربعة أشهر بهدف مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على الحالات الأكثر من النساء والشباب بمحافظتي الحديدة وإب وأمانة العاصمة.



وذكرت شرهان أن الحملة تشمل تنفيذ 11 برنامج إذاعي أسبوعي يبث عبر إذاعة F M لمناقشة كيفية تمكين وتثقيف وتوعية الفئات الضعيفة وعمل فلاشات درامية مسموعة لكيفية تمكين المرأة والشباب من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم.



كما تشمل الحملة عقد ورشة عمل وفلاشات مرئية وعمل ملصقات تناقش حقوق المرأة والشباب من ذوي الإعاقة وتوزيعها على وسائل الإعلام وكذا عقد ورشة عمل حول الأنشطة المنفذة وأثرها في تفعيل وتمكين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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