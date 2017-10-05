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  ثقافة
40بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان تعود إلى السمنة
[05/أكتوبر/2017]
واشنطن - سبأ:



حذّر تقرير جديد للمعهد الأمريكي للسرطان من أن 40 بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان تعود إلى السمنة.

وحدد التقرير الذي نشرته شبكة فوكس نيوز على موقعها الإلكتروني 13 نوعًا من السرطان ترتبط تقليديًا مع زيادة الوزن والسمنة وتشمل هذه الأنواع سرطان المريء وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم وسرطان المرارة وسرطان المعدة وسرطانات الكلى والكبد والغدة الدرقية وكذلك سرطان المبيض والبنكرياس.

وأشار إلى أن السرطانات التي ترتبط بالسمنة لدى النساء أكثر منها لدى الرجال فعلى وجه التحديد كانت نسبة 55 في المائة من السرطانات التي تؤثر على النساء و 24 في المائة من التي تؤثر على الرجال تتعلق بالبدانة.

وأشار إلى إمكانية تخفيض معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الجهود الرامية إلى الوقاية من زيادة الوزن والبدانة والسيطرة عليها.

سبأ
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