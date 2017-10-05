رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة الويلزي جاريث بيل قد تبعده أسبوعين عن الملاعب لندن ـ سبأ: سيغيب

الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الاسباني لكرة القدم عن الملاعب نحو أسبوعين بسبب اصابة في ربلة الساق ابعدته عن تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.



وقال النادي الملكي في بيان مقتضب امس ان بيل يعاني من " تورم من دون تمزق في (ربلة) الساق اليسرى".



ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب بايل، مع تأكيده انه يتابع حالته يوميا الا ان وسائل الإعلام الإسبانية اشارت الى ان هذه الاصابة تؤدي الى غياب اللاعب الويلزي عن الملاعب نحو 15 يوما.



وتعرض بيل للاصابة في 26 سبتمبر الماضي في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 في دوري أبطال أوروبا.



وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الرابعة مع 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صربيا المتصدرة ونقطة عن ايرلندا الثالثة.



ويأمل المنتخب الويلزي في الفوز على أرض جورجيا يوم الجمعة القادم وعلى ضيفه الإيرلندي الإثنين المقبل، ليضمن على الأقل المركز الثاني والمشاركة في الملحق الأوروبي

سبأ [05/أكتوبر/2017]سبأ