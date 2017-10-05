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الدفاع الروسية: الارتباك يخيم على المجموعات الإرهابية مع دخول متزعم “جبهة النصرة” في حالة غيبوبة
[05/أكتوبر/2017]
موسكو/سبأ:
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حالة الارتباك تخيم على المجموعات الإرهابية التكفيرية في إدلب بعد إصابة متزعم جبهة النصرة الإرهابي “أبو محمد الجولاني” خلال غارة جوية على أحد الأوكار في إدلب.

وجدد المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشنكوف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية اليوم تأكيده أن “الإرهابي الجولاني دخل في غيبوبة بعد غارة دقيقة للطيران الروسي أمس على مواقع التنظيم الإرهابي بناء على معلومات استخباراتية ما سبب حالة ارتباك في صفوف المجموعات الإرهابية في إدلب”.

وأوضح كوناشنكوف أن الغارة الروسية أسفرت أيضاً عن “القضاء على 12 قياديا في تنظيم جبهة النصرة بينهم مساعد زعيم التنظيم و50 إرهابياً آخرين”.

وكان كوناشنكوف أكد في بيان له أمس أن الإرهابي الجولاني أصيب خلال الغارة بجروح خطيرة وفقد يده مشدداً على أن وزارة الدفاع الروسية ستستمر في إجراء عمليات خاصة بغية تصفية الإرهابيين المتورطين في هجمات على العسكريين الروس في سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم مقتل 49 إرهابيا من تنظيم “جبهة النصرة” خلال الغارات الجوية الروسية على أوكارهم في إدلب.

سبأ
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