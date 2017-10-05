ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 05 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:25:53م
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في محافظة تعز.
إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بألمانيا
أبطل خبراء مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، وهي الثالثة التي يتم العثور عليها ويُبطل مفعولها خلال شهر.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1017 ) بقيمة 189 ملياراً و989 مليوناً و240 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لمواجهة الفلبين
بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره الخارجي القصير بالعاصمة القطرية الدوحة التي يستضيف فيها منتخب الفلبين الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
إصابة الويلزي جاريث بيل قد تبعده أسبوعين عن الملاعب
الدفاع الروسية: الارتباك يخيم على المجموعات الإرهابية مع دخول متزعم “جبهة النصرة” في حالة غيبوبة
استشهاد طفلة وإصابة خمسة مواطنين بمديرية باقم في صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة قضايا الطفولة في التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال باليمن
[05/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:

استعرض اللقاء التشاوري للجمعيات الأهلية والجهات المختصة الذي عقد اليوم بصنعاء قضايا الطفولة وإدراجها ضمن التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال في اليمن .


وناقش اللقاء الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية الطفل ورقة عمل حول واقع الأطفال ودور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والصعوبات والمعوقات وتوصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة من المجلس.

كما ناقش اللقاء توصيات التقرير المقابل الرابع حول حقوق الطفل واستبيان أوضاع الطفولة وأهدافه المزمع تنفيذه في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، حجة ، عمران وذمار .

وفي افتتاح اللقاء تطرق المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي إلى المعاناة الكبيرة التي تواجه الأطفال في اليمن ومنها التهديد بحرمانهم من التعليم جراء استهداف العدوان للمدارس والبنى التحتية والمرافق الخاصة بالأطفال وتوقف المرتبات إلى جانب تضرر المرافق الصحية والطرقات وغيرها مما فاقم المعاناة.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل وضع الحلول بالتعاون مع المنظمات المحلية و الدولية والحكومة , مبينا أن التقرير الخامس المقابل لواقع الطفل في اليمن يركز على جوانب الصحة ، الحماية والتعليم كون التعليم هو الركيزة الأساسية لواقع ومستقبل الأطفال في اليمن.

وأعرب الحرازي عن أمله في تجاوب المجتمع الدولي مع اليمن وأن يعمل على دعم ومناصرة الأطفال.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد طفلة وإصابة خمسة مواطنين بمديرية باقم في صعدة
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز
طيران العدوان يرتكب ثلاث مجازر مروعة في صعدة وحجة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بمديرية الزاهر في البيضاء 
دك تجمعات لمرتزقة العدوان وإعطاب آلية في لحج
القوات البحرية تؤكد جاهزيتها وتكشف عن مفاجآت تنتظر بوارج العدوان
القوة المدفعية تواصل دك مواقع العدو في نجران وعسير
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه مشائخ وحكماء ومثقفي وعلماء محافظة تعز
وصول شحنة لقاحات من منظمة اليونيسف إلى مطار صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلة وإصابة خمسة مواطنين بمديرية باقم في صعدة
[05/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يرتكب ثلاث مجازر مروعة في صعدة وحجة
[05/أكتوبر/2017]
شهيدان بغارة لطيران العدوان على مزرعة بمديرية باقم بصعدة
[04/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت منزل مواطن في ميدي
[04/أكتوبر/2017]
قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح بمأرب
[04/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by