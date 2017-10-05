مناقشة قضايا الطفولة في التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال باليمن

صنعاء ـ سبأ:

استعرض اللقاء التشاوري للجمعيات الأهلية والجهات المختصة الذي عقد اليوم بصنعاء قضايا الطفولة وإدراجها ضمن التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال في اليمن .



وناقش اللقاء الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية الطفل ورقة عمل حول واقع الأطفال ودور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والصعوبات والمعوقات وتوصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة من المجلس.



كما ناقش اللقاء توصيات التقرير المقابل الرابع حول حقوق الطفل واستبيان أوضاع الطفولة وأهدافه المزمع تنفيذه في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، حجة ، عمران وذمار .



وفي افتتاح اللقاء تطرق المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي إلى المعاناة الكبيرة التي تواجه الأطفال في اليمن ومنها التهديد بحرمانهم من التعليم جراء استهداف العدوان للمدارس والبنى التحتية والمرافق الخاصة بالأطفال وتوقف المرتبات إلى جانب تضرر المرافق الصحية والطرقات وغيرها مما فاقم المعاناة.



وأكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل وضع الحلول بالتعاون مع المنظمات المحلية و الدولية والحكومة , مبينا أن التقرير الخامس المقابل لواقع الطفل في اليمن يركز على جوانب الصحة ، الحماية والتعليم كون التعليم هو الركيزة الأساسية لواقع ومستقبل الأطفال في اليمن.



وأعرب الحرازي عن أمله في تجاوب المجتمع الدولي مع اليمن وأن يعمل على دعم ومناصرة الأطفال.

[05/أكتوبر/2017]سبأ