Artillerie bombarde de sites de l'ennemi à Najran et à Asir [05/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 05 Oct. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé de sites et de rassemblements de soldats saoudiens à Najran et à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé les sites de soldats saoudiens au site d'Al-Dhaba'a à Najran, faisant de pertes parmi les rangs de l'ennemi.

La source a affirmé que l'artillerie a également bombardé les rassemblements de soldats saoudiens à l'Est d'Al-Raboua'a et au Triangle d'Al-Ashah à Asir.



Elle a indiqué que l'aviation de l'agression a lancee sept raids contre le site d'Al-Tala'ah à Najran.



AM



SABA