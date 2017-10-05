مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين في هجوم بالنيجر

نيامي/سبأ:

قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب اثنان آخران في هجوم استهدف دورية أمريكية نيجرية جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.



وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أنه وبحسب معلومات صحفية أكدتها القيادة الأمريكية في افريقيا (أفريكوم) فإن ثلاثة جنود أمريكيين وعددا من الجنود النيجريين قتلوا في هجوم استهدف منطقة تيلابيري أمس.



بدوره قال مصدر في نيجيريا للوكالة: إن”رجالا مدججين بالسلاح أتوا من مالي نصبوا كمينا لدورية جنود نيجريين وامريكيين هم حتما مدربون”.



من ناحيتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تذكرها أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.



يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن وجود جنود أمريكيين في النيجر التي تشهد عدم استقرار بسبب العديد من الهجمات الدامية التي تنسب إلى مجموعات متطرفة وتستهدف مواقع الجيش ومخيمات لاجئين.

[05/أكتوبر/2017]سبأ