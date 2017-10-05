[05/أكتوبر/2017]
صنعاء ـسبأ:
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمّرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع اثنين من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود هما الملازم فهد مسفر بن سعيدان و حسن مفرح ردان الغزواني .
وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وإعطاب آلية لهم خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف كبير لهم مسنود بالطيران الحربي و الأباتشي الذي شن أكثر من عشر غارات و 500 صاروخ على موقع الحثيرة والرمضة والمواقع المجاورة لهما في جيزان .
سبأ