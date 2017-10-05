عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بألمانيا فرانكفورت - سبأ:

أبطل خبراء مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، وهي الثالثة التي يتم العثور عليها ويُبطل مفعولها خلال شهر.



وحسبما أفادت شرطة فرانكفورت صباح اليوم أنه بدأت أعمال إبطال مفعول القنبلة في منتصف الليل بعد أن تم إجلاء ألفي شخص من المنطقة، وتم الانتهاء منها بعد ساعة.



وتم العثور على القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء في منطقة شفانهايم بجنوب غرب المانيا وهي المرة الثالثة التي يُستدعى فيها خبراء مفرقعات إلى فرانكفورت في غضون شهر.

سبأ [05/أكتوبر/2017]سبأ